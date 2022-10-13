Son dakika haberi: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

13.10.2022 13:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

- Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak Meclisi'nin cumhurbaşkanlığı oylamasına saatler kala başkent Bağdat'ta hükümet binalarının ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge'ye 9 adet Katyuşa füzesi düşmesi sonucu güvenlik güçleri ve sivillerden yaralananların olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar saldırıda 5'ten fazla kişinin yaralandığını söylerken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: İHA

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika
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