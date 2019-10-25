Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale
Son Dakika Güncel Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale

Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale

1 saat önce

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen göstericiler Irak bayrakları taşıyarak ve sloganlar atarak yürüyen göstericiler Irak güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etmesi Irak güvenlik güçlerinin Yeşil Bölge çevresine...

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen göstericiler

Irak bayrakları taşıyarak ve sloganlar atarak yürüyen göstericiler

Irak güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etmesi

Irak güvenlik güçlerinin Yeşil Bölge çevresine kurduğu barikatlar

Ambulansların geçişi

Müdahale sırasında yaralanan bir kişinin yarasını göstermesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta yolsuzluk protestoları tekrardan başladı! Polis biber gazıyla müdahale etti
Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı Son dakika: Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:34:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]