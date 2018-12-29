Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yılbaşı Hazırlıkları

Irak'ta Yılbaşı Hazırlıkları

19 dakika önce

Irak'ın Erbil kentindeki pek çok cadde ve sokak, yeni yıl öncesinde renkli ışıklar ile süslendi.

Irak'ın Erbil kentindeki pek çok cadde ve sokak, yeni yıl öncesinde renkli ışıklar ile süslendi. Hıristiyan vatandaşların yoğunlukta olduğu Ankawa ilçesi, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı noktalardan biri olarak belirlendi. Yılbaşı gecesinde kutlamaların yapılacağı Tarihi Erbil Kalesinin önündeki meydanda çeşitli hazırlıklar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:50 Kaynak: AA

Erbil, Yılbaşı, Irak, Güncel
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