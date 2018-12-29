Irak'ta Yılbaşı Hazırlıkları
19 dakika önce
Irak'ın Erbil kentindeki pek çok cadde ve sokak, yeni yıl öncesinde renkli ışıklar ile süslendi.
Irak
'ın Erbil
kentindeki pek çok cadde ve sokak, yeni yıl öncesinde renkli ışıklar ile süslendi. Hıristiyan vatandaşların yoğunlukta olduğu Ankawa ilçesi, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı noktalardan biri olarak belirlendi. Yılbaşı
gecesinde kutlamaların yapılacağı Tarihi Erbil Kalesinin önündeki meydanda çeşitli hazırlıklar yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:50 Kaynak: AA
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