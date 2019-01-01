Irak'ta Yılbaşı Kutlamaları
33 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tarihi Erbil kalesinin önündeki meydanda kutlama yapılması Havai fişek gösterisi Irak'ın Erbil kentindeki vatandaşlar Tarihi Erbil Kalesinin önündeki meydanda toplanarak yeni yıl kutlamalarına katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tarihi Erbil
kalesinin önündeki meydanda kutlama yapılması
Havai fişek gösterisi Irak
'ın Erbil kentindeki vatandaşlar Tarihi Erbil Kalesinin önündeki meydanda toplanarak yeni yıl kutlamalarına katıldı. 2019'un ilk saniyeleri, havai fişek gösterileri ile kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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