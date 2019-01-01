Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yılbaşı Kutlamaları

Irak'ta Yılbaşı Kutlamaları

23 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kerkük kent merkezi Valilik Caddesi Havai fişeklerin atılması Irak'ın Kerkük kentindeki vatandaşlar kent merkezindeki Valilik caddesindeki meydanda toplanarak yeni yıl kutlamalarına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kerkük kent merkezi
Valilik Caddesi
Havai fişeklerin atılması
Irak'ın Kerkük kentindeki vatandaşlar kent merkezindeki Valilik caddesindeki meydanda toplanarak yeni yıl kutlamalarına katıldı. 2019'un ilk saniyeleri, havai fişek gösterileri ile kutlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 10:11:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yılbaşı Kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]