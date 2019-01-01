Irak'ta Yılbaşı Kutlamaları
23 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kerkük kent merkezi Valilik Caddesi Havai fişeklerin atılması Irak'ın Kerkük kentindeki vatandaşlar kent merkezindeki Valilik caddesindeki meydanda toplanarak yeni yıl kutlamalarına katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kerkük
kent merkezi
Valilik Caddesi
Havai fişeklerin atılması Irak
'ın Kerkük kentindeki vatandaşlar kent merkezindeki Valilik caddesindeki meydanda toplanarak yeni yıl kutlamalarına katıldı. 2019'un ilk saniyeleri, havai fişek gösterileri ile kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:48 Kaynak: AA
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