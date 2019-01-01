Irak'ta Yılbaşı Kutlamalarında Bir Çocuk Öldü
36 dakika önce
Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'ta dün yapılan yılbaşı kutlamaları sırasında başından vurulan bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Irak Sağlık Bakanlığı
, başkent Bağdat
'ta dün yapılan yılbaşı kutlamaları sırasında başından vurulan bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece başkent Bağdat'ta düzenlenen yılbaşı kutlamalarında 14 yaşındaki bir çocuğun başına kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün yapılan yılbaşı kutlamalarında 100'den fazla kişinin havai fişek, maytap ve kurşun isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. - BAĞDAT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:15 Kaynak: İHA
Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi