Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yılbaşı Kutlamalarında Bir Çocuk Öldü

Irak'ta Yılbaşı Kutlamalarında Bir Çocuk Öldü

36 dakika önce

Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'ta dün yapılan yılbaşı kutlamaları sırasında başından vurulan bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak'ta Yılbaşı Kutlamalarında Bir Çocuk Öldü, System.String[]
Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'ta dün yapılan yılbaşı kutlamaları sırasında başından vurulan bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece başkent Bağdat'ta düzenlenen yılbaşı kutlamalarında 14 yaşındaki bir çocuğun başına kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün yapılan yılbaşı kutlamalarında 100'den fazla kişinin havai fişek, maytap ve kurşun isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. - BAĞDAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:15 Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Bağdat, Irak, 3. Sayfa
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