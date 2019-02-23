Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Öldü

Irak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Öldü

13 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Öldü, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak yerel basınındaki habere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düştü.

Haberde, yıldırımın bölgede hayvanlarını otlatan biri çocuk 2 kişinin üzerine düşmesi sonucu ikisinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cenazelerin Erbil'in Koysancak ilçesindeki hastane morguna kaldırıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel
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