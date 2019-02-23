Irak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Öldü

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Irak yerel basınındaki habere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düştü.



Haberde, yıldırımın bölgede hayvanlarını otlatan biri çocuk 2 kişinin üzerine düşmesi sonucu ikisinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.



Cenazelerin Erbil'in Koysancak ilçesindeki hastane morguna kaldırıldığı kaydedildi.

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