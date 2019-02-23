Irak'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Öldü
13 dakika önce
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Irak yerel basınındaki habere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Kerkük kentine bağlı Halhalani bölgesine yıldırım düştü.
Haberde, yıldırımın bölgede hayvanlarını otlatan biri çocuk 2 kişinin üzerine düşmesi sonucu ikisinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.
Cenazelerin Erbil'in Koysancak ilçesindeki hastane morguna kaldırıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: AA
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