Irak'ta yoksul ailelere Kovid-19 yardımı - Son Dakika

Irak'ta yoksul ailelere Kovid-19 yardımı
7 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Tarık Semti'nde, Federal Polis Dairesi tarafından ailelere gıda yardımı yapıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Tarık Semti'nde, Federal Polis Dairesi tarafından ailelere gıda yardımı yapıldı. Bu semt, başkentin geliri az olan ve açlık sınırında olan ailelerden oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:39 Kaynak: AA
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