Son Dakika Haberleri: Irak'ta yolsuzluk protestoları ülke geneline yayıldı: Olaylarda 5 kişi öldü
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Irak'ta yolsuzluk protestoları ülke geneline yayıldı: Olaylarda 5 kişi öldü

54 dakika önce

Bağdat'ta başlayan ve ülkenin güney kentlerinde devam eden "yolsuzluk ve işsizlik" protestoları sebebiyle Nasıriye'de dört sivil hayatını kaybetti. Bu sonuçla salı günü ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişiyle birlikte gösterilerde ölen sayısı 5'e yükseldi

Irak'ta yolsuzluk protestoları ülke geneline yayıldı: Olaylarda 5 kişi öldü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde devam eden "yolsuzluk ve işsizlik" protestoları sebebiyle Nasıriye'de dört sivil hayatını kaybetti.


Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişiyle birlikte gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:31 
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