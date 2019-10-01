Irak'ta yolsuzluk protestosuna polis müdahalesi: En az 1 ölü, 200 yaralı

Irak'ta kamu hizmetleri, yolsuzluk ve işsizliği protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, iki yüz kişi yaralandı.



Göstericileri dağıtmak için basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılan gösterilerde yaşanılan çatışmalarda 40 kadar da polisin yaralandığı bildirildi.