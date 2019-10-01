Son Dakika Haberleri: Irak'ta yolsuzluk protestosuna polis müdahalesi: En az 1 ölü, 200 yaralı
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Irak'ta yolsuzluk protestosuna polis müdahalesi: En az 1 ölü, 200 yaralı

1 saat önce

Irak'ta kamu hizmetleri, yolsuzluk ve işsizliği protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, iki yüz kişi yaralandı.

Irak'ta yolsuzluk protestosuna polis müdahalesi: En az 1 ölü, 200 yaralı, System.String[]

Irak'ta kamu hizmetleri, yolsuzluk ve işsizliği protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, iki yüz kişi yaralandı.


Göstericileri dağıtmak için basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılan gösterilerde yaşanılan çatışmalarda 40 kadar da polisin yaralandığı bildirildi.

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Polis, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:31 
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