Irak'ta Yolsuzlukları İnceleyen Kurumun Başkanı Hayatını Kaybetti

BAĞDAT(AA) - Irak'ta yolsuzluk dosyalarını inceleyen Şeffaflık Kurumu Başkanı İzzet Tevfik geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

BAĞDAT(AA) - Irak'ta yolsuzluk dosyalarını inceleyen Şeffaflık Kurumu Başkanı İzzet Tevfik geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Irak Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Şeffaflık Kurumu Başkanı Yargıç İzzet Tevfik, Duhok kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiştir." denildi.



Duhok Polis Dairesi Basın Sözcüsü Azad Taha ise dün akşam saatlerinde bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin kontrolden çıkarak çarpıştığını ifade etti.



Taha, söz konusu kazada Tevfik'in yanı sıra 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını aktardı.



Bağımsız bir yapı olan Irak Şeffaflık Kurumu, devlet kurumlarındaki yolsuzluk dosyalarını inceleme yetkisine sahip.



Hayatını kaybeden Şeffaflık Kurumu Başkanı, iki gün önce yaptığı açıklamada, yakında devlette yapılan 5 büyük yolsuzluk dosyasını açıklayacağını duyurmuştu.

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