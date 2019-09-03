Son Dakika Haberleri: Irak'ta yumurta ve kanatlı diplomasisi sürüyor
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Irak'ta yumurta ve kanatlı diplomasisi sürüyor

9 saat önce

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Bağdat'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık" dedi.

Irak'ta yumurta ve kanatlı diplomasisi sürüyor, System.String[]

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Bağdat'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık" dedi.

Fatih Yıldız, Türkiye, Bağdat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:19 
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