Irak'ta yumurta ve kanatlı diplomasisi sürüyor
9 saat önce
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Bağdat'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık" dedi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Bağdat'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:19
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