Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yüzlerce Aile Su Baskını Nedeniyle Bölgelerinden Ayrıldı

Irak'ta Yüzlerce Aile Su Baskını Nedeniyle Bölgelerinden Ayrıldı

1 saat önce

Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde yoğun yağış ve su baskını nedeniyle yüzlerce ailenin bulundukları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Irak'ta Yüzlerce Aile Su Baskını Nedeniyle Bölgelerinden Ayrıldı, System.String[]
Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde yoğun yağış ve su baskını nedeniyle yüzlerce ailenin bulundukları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Parlamentoyla ilişkili bağımsız İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyala kentinde yüzlerce aile köylerindeki su baskınından dolayı yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldı.

Irak Savunma Bakanlığı eş zamanlı olarak tehlikenin giderilmesi yönünde katkı sağlamak amacıyla askeri ve lojistik destek vermek amacıyla seferberlik ilan etti.

İnsan Hakları Komiserliği üyesinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala kentinde 186 ailenin bulunduğu yerleri terk etmek zorunda kaldığını ve yaklaşık 70 evin su baskınına uğradığını dile getirdi.

Bağdat yönetimi, geçen hafta şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketi riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasıt vilayeti sakinlerine uyarıda bulunmuştu.

Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu şekilde açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:47 Kaynak: AA

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