Irak'ta Yüzlerce Aile Su Baskını Nedeniyle Bölgelerinden Ayrıldı

Irak
'ın doğusundaki Diyala
kentinde yoğun yağış ve su baskını
nedeniyle yüzlerce ailenin bulundukları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.
Parlamentoyla ilişkili bağımsız İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyala kentinde yüzlerce aile köylerindeki su baskınından dolayı yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldı.
Irak Savunma Bakanlığı eş zamanlı olarak tehlikenin giderilmesi yönünde katkı sağlamak amacıyla askeri ve lojistik destek vermek amacıyla seferberlik ilan etti.
İnsan Hakları Komiserliği üyesinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala kentinde 186 ailenin bulunduğu yerleri terk etmek zorunda kaldığını ve yaklaşık 70 evin su baskınına uğradığını dile getirdi. Bağdat
yönetimi, geçen hafta şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketi riskine karşı Dicle
Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul
ve Vasıt vilayeti sakinlerine uyarıda bulunmuştu.
Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu şekilde açılmıştı.