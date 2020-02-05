Irak'ta yüzleri maskeli kişiler göstericilerin çadırlarını ateşe verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta yüzleri maskeli kişiler göstericilerin çadırlarını ateşe verdi - Son Dakika

Irak'ta yüzleri maskeli kişiler göstericilerin çadırlarını ateşe verdi

6 saat önce

Irak'ın Necef kentinde yüzleri maskeli kişiler, göstericilerin kent merkezine kurdukları çadırları ateşe verdi.

Irak'ta yüzleri maskeli kişiler göstericilerin çadırlarını ateşe verdi, System.String[]

Irak'ın Necef kentinde yüzleri maskeli kişiler, göstericilerin kent merkezine kurdukları çadırları ateşe verdi.

Göstericilerden Eyhem Mecdi AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzleri maskeli kişilerin, Necef kentinin merkezindeki Es-Sadreyn Meydanı'nda göstericilerin kurduğu çadırları ateşe verdiğini söyledi.

Mecdi, çadırların yakılmasının ardından Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı "Mavi Şapkalılar" isimli grubun meydana girerek göstericileri dağıtmaya çalıştığını belirtti.

Göstericilerden Kerim en-Nasıri de çadırların ateşe verilmesinden sonra meydana giren çok sayıda Mavi Şapkalılar ile göstericiler arasında arbede yaşandığını aktardı.

Bu kişilerden bazılarının elinde cop bulunduğunu ifade eden Nasıri, arbede sonucu göstericilerden yaralananların olduğunu dile getirdi.

Sadr'a bağlı "Mavi Şapkalılar" isimli grup, 3 Şubat'ta da Necef kentinde, gösteri alanına gelerek, eylemcilerden genel grev nedeniyle kapatılan okullar ve diğer devlet kurumlarının açılmasını istemişti. Göstericilerin genel greve devam edilmesi konusunda ısrar etmesi üzerine Sadr'a bağlı kişiler eylemcilere ateş açmıştı. Mavi Şapkalılar, daha sonra protestocuları gösteri alanından uzaklaştırarak kapalı olan yolları trafiğe açmıştı.

Mavi Şapkalılar kimdir?

Sadr, gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevini üstlenmişti.

Ancak bu kişiler daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor. Göstericiler, 2003 sonrası siyasete bulaşmayan bağımsız ve yolsuzluklarla mücadele edebilecek bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor. Allavi ise 2003 sonrası iki dönem İletişim Bakanı ve milletvekilliği görevinde bulunmuştu.

Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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