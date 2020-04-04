Irak'ta Zurfi, hükümet programını Meclise sundu - Son Dakika
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Irak'ta Zurfi, hükümet programını Meclise sundu

6 saat önce

Irak'ta hükümeti kurma görevi alan Adnan ez-Zurfi, hükümet programını Meclise göndererek, güvenoyu oturumu için tarih istedi.

Irak'ta Zurfi, hükümet programını Meclise sundu, System.String[]

Irak'ta hükümeti kurma görevi alan Adnan ez-Zurfi, hükümet programını Meclise göndererek, güvenoyu oturumu için tarih istedi.

Zurfi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, hükümet programını Meclise gönderdiğini belirterek, bunun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi, erken seçimle gösteriler ve dış politika eksenlerinden oluştuğunu söyledi.

"Bölge ve dünya ülkeleriyle ilişkiler çatışma değil ekonomi esasında yapılacak." diyen Zurfi, "Irak, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı krizden geçiyor ve hükümet, memur maaşlarını temin edemez durumda." dedi.

Zurfi, hükümet programının en önemli noktalarından birinin gösteriler meselesi olduğuna dikkat çekerek, bunun en geç bir yılda ülkeyi erken seçime götüreceğine işaret etti.

Kabine ne durumda?

Hükümet kabinesini Irak'ta yaşayan liyakatli adaylarından oluşturduğunu belirten Zurfi, güvenoyu oturumu tarihinin belirlenmesi için Meclisten resmi talepte bulunduğunu bildirdi.

Amerika ve İran'ın Irak'taki çekişmesi meselesini de değerlendiren Zurfi, "ABD öncülüğünde kaolisyon güçleriyle görüştüm. Irak'ın bölgesel ve uluslararası çıkarların çatışma sahası olmasına izin vermeyeceğimizi aktardım." diye konuştu.

Zurfi üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.

Mecliste eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015'te üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

30 günde hükümetin kurulması gerekiyor

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 günde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Mecliste güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Hükümet, Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:34 Kaynak: AA

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