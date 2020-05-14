Irak'taki 180 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Yolcular, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde valizleriyle aprondaki otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Öğrenci Yurduna gönderildi. Türk vatandaşları burada 14 gün karantinada kalacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Irak'taki 180 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı 'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

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