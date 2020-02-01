Irak'taki ABD üslerine bir saldırı daha - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'taki ABD üslerine bir saldırı daha - Son Dakika

Irak'taki ABD üslerine bir saldırı daha

6 saat önce

Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse havan topu düştüğü bildirildi.

Irak'taki ABD üslerine bir saldırı daha, System.String[]

Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse havan topu düştüğü bildirildi.


Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ABD askerlerinin de bulunduğu ülkenin kuzeyindeki Musul kentine bağlı Keyyara askeri üssü yakınlarına 5 havan topu düştüğünü belirterek saldırıda can ve mal kaybının meydana gelmediğini vurguladı. Görgü tanıkları saldırı sonrası askeri helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığını söyledi.


Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine saldırılar düzenleniyor.


Öte yandan Şii Haşdi Şabi güçleri saldırılarla bağlantısı olmadığını açıklarken Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi saldırıları kınamıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Musul, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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