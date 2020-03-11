Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı - Son Dakika Ekonomi

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı

42 dakika önce

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:58 
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