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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı
42 dakika önce
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:58
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