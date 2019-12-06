Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı
7 saat önce
Irak'ın Salahaddin vilayetinde, ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Irak'ın Salahaddin vilayetinde, ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Güvenlik Ağı Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beled Askeri Üssü'ne iki adet katyuşa füzesinin atıldığı belirtildi.
Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, üsse kimin saldırdığı konusunda bilgi verilmedi.
ABD askerlerinin kaldığı Enbar'daki Ayn'ül Esed Askeri Üssü'ne de iki gün önce füzeli saldırı düzenlenmişti.
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