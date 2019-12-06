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Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı

6 saat önce

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı, System.String[]

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak Güvenlik Ağı Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beled Askeri Üssü'ne iki adet katyuşa füzesinin atıldığı belirtildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:43 
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