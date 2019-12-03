Son Dakika › Dünya › Irak'taki Amerikan askeri üssüne roket saldırısı: Ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika Dünya
Irak'taki Amerikan askeri üssüne roket saldırısı: Ölen ya da yaralanan olmadı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Irak'ta kullandığı El Esad Havaüssü'ne roket saldırısı düzenlendi. Irak Ordusu, başkent Bağdat'a 180 kilometre mesafedeki üsse beş roketin isabet ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti
Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Irak'ta kullandığı El Esad Havaüssü'ne roket saldırısı düzenlendi. Irak Ordusu, başkent Bağdat'a 180 kilometre mesafedeki üsse beş roketin isabet ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Ülkenin batısındaki Suriye çölünde bulunan üs Amerikan hava güçlerinin kullandığı en büyük ikinci yerleşke olma özelliğine sahip. Amerikan ordusu üste 2011'den beri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:28
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi