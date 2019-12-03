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Irak'taki Amerikan askeri üssüne roket saldırısı: Ölen ya da yaralanan olmadı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Irak'ta kullandığı El Esad Havaüssü'ne roket saldırısı düzenlendi. Irak Ordusu, başkent Bağdat'a 180 kilometre mesafedeki üsse beş roketin isabet ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti

Irak'taki Amerikan askeri üssüne roket saldırısı: Ölen ya da yaralanan olmadı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Irak'ta kullandığı El Esad Havaüssü'ne roket saldırısı düzenlendi. Irak Ordusu, başkent Bağdat'a 180 kilometre mesafedeki üsse beş roketin isabet ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.


Ülkenin batısındaki Suriye çölünde bulunan üs Amerikan hava güçlerinin kullandığı en büyük ikinci yerleşke olma özelliğine sahip. Amerikan ordusu üste 2011'den beri bulunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, El Esad, Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:28 
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