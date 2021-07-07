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Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırı sırasında bazı evlerle bir cami de hasar gördü - Son Dakika

Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırı sırasında bazı evlerle bir cami de hasar gördü

07.07.2021 18:18
Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırı sırasında bazı evlerle bir cami de hasar gördü, System.String[]

Irak Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırı sırasında infilak eden roketler nedeniyle çevredeki çok sayıda ev ile bir caminin hasar gördüğünü bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırı sırasında infilak eden roketler nedeniyle çevredeki çok sayıda ev ile bir caminin hasar gördüğünü bildirdi.

Bakanlığa bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, un çuvalları taşıdığı sanılan ancak roket fırlatma rampası bulunduğu anlaşılan bir kamyonun Enbar vilayetindeki Bağdadi bölgesinde durduğu ifade edildi.

Kamyondan Ayn el-Esed Üssü ve çevresine 14 roket fırlatıldığı, araçta kalan roketlerin ise infilak ederek yakındaki sivillere ait evlere ve bir camiye zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, oluşan zararın boyutu hakkında ise bilgi verilmedi.

Enbar vilayetinin merkezi olan Ramadi'nin batısındaki Bağdadi ilçesinde yer alan Ayn el-Esed, Irak'taki ABD güçlerinin en büyük askeri üssü olma özelliğini taşıyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn el-Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Aynel-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan, "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlenmişti.

Ayn el-Esed Üssü, 3 Ocak 2020'de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın ardından 8 Ocak 2020'de de İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından balistik füze saldırılarıyla hedef alınmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Roket, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırı sırasında bazı evlerle bir cami de hasar gördü - Son Dakika


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