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Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" üstlendi - Son Dakika

Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" üstlendi

07.07.2021 14:58
Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlendi.

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlendi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gruplara ait sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırının geçen yıl ABD saldırısında öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in adını taşıyan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn el-Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Medya, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup 'El-Mühendis'in İntikam Tugayı' üstlendi - Son Dakika


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