Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne 8 füze düştü: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne 8 füze düştü: 4 yaralı - Son Dakika

Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne 8 füze düştü: 4 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Selahattin ilinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne 8 füze düştü: 4 yaralı, System.String[]

Irak'ın Selahattin ilinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu 2'si subay olmak üzere Irak Hava Kuvvetleri mensubu 4 askerin yaralandığı duyuruldu. ABD askerlerinin çoğunun, geçen hafta da benzer saldırılara maruz kaldığı için üsten çekildiği belirtildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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