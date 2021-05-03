Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
03.05.2021 20:55
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne en az 3 Katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Dün de Uluslararası Bağdat Havalimanı'na benzer bir saldırı düzenlenmişti.
Irak'ta ABD askerlerine yönelik roketli saldırılar devam ediyor. Irak'ın Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.
Hava üssüne 3 adet Katyuşa roketi düştüğünü aktaran Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırıda herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.
DÜN DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na dün benzer bir saldırı düzenlenmiş, Irak hükümeti roketli saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını duyurmuştu.
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