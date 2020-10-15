Irak'taki çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak - Son Dakika

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından başlayan göç dalgası nedeniyle ülkenin birçok yerinde kurulan çadır kamplar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak kapatılacak.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünün işgal etmesinin ardından başlayan göç dalgaları nedeni ile çok sayıda çadır kamp kurulmuştu. Irak Göç ve Göçmen Bakanı İvan Faik bugün yaptığı açıklamada, ülkede bulunan tüm çadır kampların 21 Ekim tarihinden itibaren kademeli olarak kapatılacağını aktardı. İlk aşamada Bağdat ile Kerbela kentlerinde bulunan 5 kampın kapatılacağını belirten Faik, 2'inci aşamada ise 2021 Mart ayına kadar diğer 15 kampın kapatılacağını aktardı. Bakan Faik, en son aşamada ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan kampların kapatılacağını açıkladı.

Planlama Bakanı Halit Bettal el-Necim ise yaptığı açıklamada, göçmenlerin neden evlerine geri dönmeyi istemediklerini araştırdıklarını ve evlerine geri dönmelerini sağlamak için elverişli bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. El-Necim, Anbar ilindeki göçmenlerin tamamının evlerine geri döndüklerini ancak Sincar göçmenlerinin hala evlerine dönmediklerini kaydetti.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından yaklaşık 3 milyon kişi evlerini terk ederek çadırlara sığınmak zorunda kalmıştı. - ERBİL