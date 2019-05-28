Son Dakika Haberleri: Irak'taki cezaevlerinde işkence iddiası
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Irak'taki cezaevlerinde işkence iddiası

2 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'ın Musul kentindeki cezaevlerinin bazılarında hala işkence uyguladığı iddiasında bulundu.

Irak'taki cezaevlerinde işkence iddiası, System.String[]
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'ın Musul kentindeki cezaevlerinin bazılarında hala işkence uyguladığı iddiasında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'taki cezaevlerinde hala işkence yapıldığını ileri sürdü. Örgütün yayımladığı raporda, Iraklı subayların mahkumlara işkence yapıldığına dair sunduğu rapordan sonra, işkencenin devam ettiği iddia edildi. Örgüt, konuyla ilgili Irak hükümetine gönderdikleri iki yazıya cevap alamadıkları kaydetti.

HRW Orta Doğu Şubesi Müdür Yardımcısının da açıklamasını aktaran raporda, "Irak hükümetinin işkence yapıldığını kanıtlayan raporları görmezlikten gelmesi sonucu işkencelerin devam etmesi şaşırtıcı değil" ifadesi kullanıldı.

Ağustos 2018'de İçişleri Bakanlığına bağlı 3 karakolda işkence yapıldığını kaydeden raporda, sorgu sırasında oğlunu kaybeden bir babanın ifadelerine yer verildi. Babanın ifadesine dayandırılan iddialarla ilgili Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim'e iki yazı gönderildiği ancak hala cevap alınamadığı bildirildi. - MUSUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
Musul, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak, 3. Sayfa
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