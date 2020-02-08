Irak'taki DEAŞ saldırısında 1 asker öldü - Son Dakika
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Irak'taki DEAŞ saldırısında 1 asker öldü

6 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Salahaddin vilayetindeki güvenlik güçlerine saldırısında 1 asker öldü, 1 asker yaralandı.

Irak'taki DEAŞ saldırısında 1 asker öldü, System.String[]

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Salahaddin vilayetindeki güvenlik güçlerine saldırısında 1 asker öldü, 1 asker yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayetinin Muteybice bölgesindeki komando tugay karargahına saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

Karargaha yönelik saldırıya anında yanıt verildiğini vurgulayan Resul, çıkan çatışmada 2 terörist ve 1 askerin öldüğünü, 1 askerin de yaralandığını kaydetti.

Iraklı güçlerin terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki varlığının Aralık 2018'de sona erdirildiğini duyurmasına rağmen, DEAŞ, başta Musul olmak üzere Kerkük, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin kırsal bölgelerinde varlık göstermeye devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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