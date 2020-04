Irak'taki dev projede Assan Panel ürünleri kullanılacak

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, Irak'taki en büyük petrol rafinerisi projelerinden 'Kerbela Rafineri' projesine ürün ve hizmet sunduğunu duyurdu. Şirket, proje teslimatını 2020 yılı içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.



Kibar Holding'in grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, inşaat ve yapı sektöründe özellikle büyük ölçekli uluslararası projelerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmede şirketin ürünleri 6 kilometrekarelik bir alana kurulması planlanan ve Irak'taki en büyük petrol rafineri projelerinden biri olan 'Kerbela Rafineri'de de kullanılacak. Projede kullanılacak çatı ve cephe PIR dolgulu sandviç panellerde Assan Panel'i tercih eden Hyundai Engineering/Construction Co. Ltd, 75 bin metrekarelik alanda Assan Panel ürünlerini kullanacak.



Yangın riskinin yüksek olduğu projede, yüksek yangın dayanımı sağlayan PIR dolgulu sandviç paneller ilgili alanlara konumlandırılacak. Projenin 2020 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.



Kerbela Rafineri tamamlandığında sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin, gaz yağı, akaryakıt, jet yakıtı ve asfalt üretimi gerçekleştirilecek. Rafineride uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretilecek yakıt ile Irak'ın artan yakıt talebinin karşılanması planlanıyor. - İSTANBUL