Irak'taki Dukan Barajı 31 Yıl Aradan Sonra Doldu

Irak'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Dukan Barajı'nı 31 yıl aradan sonra doldurdu.

Irak'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Dukan Barajı'nı 31 yıl aradan sonra doldurdu.



Irak'ı yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan sağanak yağışlar 31 yıldır dolmayan Dukan Barajı'nı ağzına kadar doldurdu. En son 1988 yılında dolan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye şehrinde bulunan Dukan Barajı'nın 31 yıl aradan sonra ilk kez dolduğu bildirildi. Baraj yetkilileri, barajın dolmasının ardından meydana gelebilecek olası tehlikeyi önlemek için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.



Irak genelini haftalardır etkisi alan sağanak yağış birçok kentte sellere yol açtı. - ERBİL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz

Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu Tebrik Etti