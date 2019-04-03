Irak'taki Dukan Barajı 31 Yıl Aradan Sonra Doldu
31 dakika önce
Irak'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Dukan Barajı'nı 31 yıl aradan sonra doldurdu.
Irak'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Dukan Barajı'nı 31 yıl aradan sonra doldurdu.
Irak'ı yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan sağanak yağışlar 31 yıldır dolmayan Dukan Barajı'nı ağzına kadar doldurdu. En son 1988 yılında dolan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye şehrinde bulunan Dukan Barajı'nın 31 yıl aradan sonra ilk kez dolduğu bildirildi. Baraj yetkilileri, barajın dolmasının ardından meydana gelebilecek olası tehlikeyi önlemek için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.
Irak genelini haftalardır etkisi alan sağanak yağış birçok kentte sellere yol açtı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:55 Kaynak: İHA
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