Son Dakika Haberleri: Irak'taki Dukan Barajı 31 Yıl Aradan Sonra Doldu

Irak'taki Dukan Barajı 31 Yıl Aradan Sonra Doldu

30 dakika önce

- Irak'taki Dukan Barajı 31 yıl aradan sonra dolduERBİL - Irak'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Dukan Barajı'nı 31 yıl aradan sonra doldurdu.

- Irak'taki Dukan Barajı 31 yıl aradan sonra doldu

ERBİL - Irak'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Dukan Barajı'nı 31 yıl aradan sonra doldurdu.
Irak'ı yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan sağanak yağışlar 31 yıldır dolmayan Dukan Barajı'nı ağzına kadar doldurdu. En son 1988 yılında dolan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye şehrinde bulunan Dukan Barajı'nın 31 yıl aradan sonra ilk kez dolduğu bildirildi. Baraj yetkilileri, barajın dolmasının ardından meydana gelebilecek olası tehlikeyi önlemek için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.
Irak genelini haftalardır etkisi alan sağanak yağış birçok kentte sellere yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:39 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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