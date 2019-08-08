Son Dakika Haberleri: Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor (1)
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Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor (1)

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir kurban pazarı Kurbanlık koyunlardan görüntüler Bağdatlı kurbanlık hayvan satıcısı Hacı Adnan Temimi ile röportaj Irak'ta terörle mücadelenin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvan pazarlarında...

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir kurban pazarı
Kurbanlık koyunlardan görüntüler
Bağdatlı kurbanlık hayvan satıcısı Hacı Adnan Temimi ile röportaj Irak'ta terörle mücadelenin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.
AA muhabirine konuşan Iraklılar, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalmasına rağmen yaşanan ekonomik sıkıntı ve alım gücünün azalmasına karşılık artan fiyatlar nedeniyle hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha durgun bir hava olduğunu söylüyor.
Başkent Bağdat'ın doğusunda kurulan hayvan satış pazarında hayvanlarına alıcı bekleyen Hacı Adnan Temimi, halkın alım gücünün zayıflamasına karşı hayvan fiyatlarındaki artıştan sitem ederek, "DEAŞ'la savaştan henüz çıkan ülkemizde, yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla kurbanlık hayvan satışlarında piyasa iyi değil." dedi.
Bağdat'ta küçükbaş hayvanların 200 ile 350 dolar arasında, büyükbaş hayvanların ise bin 200 ile 3 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu belirten Temimi, "Kurbanlık hayvan fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de hükümetin kırmızı et ithalatını yasaklaması." dedi.
Kurban Bayramı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:51 Kaynak: AA
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