Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi

22.07.2022 07:38
Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi

Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer, Duhok kentinde meydana gelen ve sivilleri hedef alan saldırının bir terör örgütü saldırısı olduğunu belirterek bu terör unsurlarının önüne geçilmesini istedi.

Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer, Duhok kentinde meydana gelen ve sivilleri hedef alan saldırının bir terör örgütü saldırısı olduğunu belirterek bu terör unsurlarının önüne geçilmesini istedi.

Irak Meclisinde en geniş Sünni milletvekili sayısına sahip olan Hançer sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, Duhok olayında sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafyalarının yaptığını ifade etti.

Irak'ın Türkiye ile olan sınırında terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu elim olayın yapıldığını aktaran Hançer, hükümetinin tez vakit bunlara karşı ciddi adım atmasını talep etti.

Hançer, bu terör mafyalarının attıkları bu adımla ülke insanının canına kıyarak siyasi amaçlarına ulaşmak istediklerini aktardı.

Ülkenin egemenliğinin korunması için Iraklıların tamamının birleşerek bu teröristlere karşı koymasını isteyen Hançer, Irak hükümetinin bu terör unsurlarına karşı aciz durumda kalmasını esefle karşıladığını dile getirdi.

Hançer, Irak hükümeti ve güvenlik güçlerinin tüm sınırların terör unsurları ve mafyalarından arındırmasını gerektiğini vurguladı.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde çarşamba günü bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı. Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırmış olmamıştır."

YORUMLAR
500
BM'den Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama BM'den Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama Mısır'dan Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama Mısır'dan Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama
Kaynak: AA

Duhok, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:07 Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
01:02 Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!
00:40 Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 07:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement