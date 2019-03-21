Son Dakika Haberleri: Irak'taki Feribot Faciası Güvenlik Kamerasında

Irak'taki Feribot Faciası Güvenlik Kamerasında

25 dakika önce

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribotun batması sonrası yaşanan faciada ölü sayısının 77'ye yükseldiği açıklandı.

Irak'taki Feribot Faciası Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribotun batması sonrası yaşanan faciada ölü sayısının 77'ye yükseldiği açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yolcuların bulunduğu feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 40 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Yerel medya 65 kişilik feribota, çoğunluğu çocuk olan 100'den fazla yolcunun bindirildiğini; feribotta hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olduğunu duyurdu.

Musul Soruşturma Mahkemesi, feribot faciası sorumlusu olarak 9 feribot çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:09 Kaynak: DHA

Dicle, Musul, Irak, Dünya
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