Son Dakika Haberleri: Irak'taki Feribot Faciasında İşletme Sahipleri Yakalandı

Irak'taki Feribot Faciasında İşletme Sahipleri Yakalandı

1 saat önce

Irak'ın Musul kentinde 103 kişinin hayatını kaybettiği feribotun işletme sahibi iki kişi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yakalandı.

Irak'taki Feribot Faciasında İşletme Sahipleri Yakalandı, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde 103 kişinin hayatını kaybettiği feribotun işletme sahibi iki kişi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yakalandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart'ta kaza sonucu batan feribotun işletme sahibi iki kişinin, IKBY'nin Erbil kentinde gözaltına alındığını ifade etti.

Resul, yakalanan iki kişinin olaydan sonra Musul'dan Erbil'e kaçıp burada gizlenmeye çalıştıklarını belirtti.

Feribot faciasından hemen sonra güvenlik güçleri, işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 10 kişiyi yakalamıştı.

"80'den fazla kişi halen kayıp" iddiası

Dicle Nehri üzerindeki feribotun batarken içinde kaç kişinin olduğuna dair Irak makamları tarafından herhangi bir resmi bilgi paylaşılmazken, şu ana kadar boğulan 103 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı.

Yerel medyada çıkan haberlerde 80 kişinin halen kayıp olduğu iddia ediliyor.

Kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere dün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20 kişilik birinci derece dalgıç ekibi Erbil'e ulaşmıştı.

Musul'daki Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta bir feribotun batması sonucu 103 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Irak Bölgesel Yönetimi, Musul, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:06:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki Feribot Faciasında İşletme Sahipleri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]