Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 71'e Yükseldi

Irak'ın Musul kentinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Irak'ın Musul kentinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.



Irak'ın Musul şehrindeki Dicle Nehri'nde içinde turist ve çocukların bulunduğu bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen son bilgilere göre feribot faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 71'e yükseldi. - MUSUL

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