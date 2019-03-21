Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 71'e Yükseldi
1 saat önce
Irak'ın Musul kentinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.
Irak
'ın Musul
kentinde içinde turist
ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Irak'ın Musul şehrindeki Dicle
Nehri'nde içinde turist ve çocukların bulunduğu bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen son bilgilere göre feribot faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 71'e yükseldi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:56 Kaynak: İHA
Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı
Düden Çayı'nda Sürüklenen Raftingcileri Çevredekiler Kurtardı
Dicle Nehri'nde Feribot Kazasında Ölü Sayısı Artıyor
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Ortadoğu'da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama: Zamanı Geldi!