Son Dakika Haberleri: Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi

Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi

34 dakika önce

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 85'e yükseldi. Dicle Nehri'ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Irak Başbakanı Adil Abdülmedi kaza sonucu ölenlerin sayısının 85'e yükseldiğini doğrularken olayla ilişkili 9 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ülkede yaşanan facia sebebi ile yas ilan edildi. Musul Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise eğlence parkının sahibi ile feribotun sahibinin de aralarında bulunduğu park çalışanları görevlinin hakkında tutuklama kararı çıkardığını bildirdi. Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye toplanan Musullular mumlar yaktı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Dicle, Musul, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Dicle Nehri'nde Feribot Kazasında Ölü Sayısı Artıyor Ferhat Göçer, Klip Çekiminde Kaza Geçirdi! Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 23:35:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]