Irak'taki Fetih Koalisyonu anayasada reforma destek veriyor

Irak'ta göstericilerin hedefindeki hükümetin önemli ortaklarından Fetih Koalisyonu, göstericilerin talepleri arasında yer alan "anayasada reform" yapılmasına meclis çatısı altında tam destek verdiklerini duyurdu.

Fetih Koalisyonu Sözcüsü Ahmed el-Esedi, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin, özellikle vatandaşlarla ilgili belirlenmiş zaman zarfında gerçekleştirmesi gereken reformlarına tüm desteklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anayasada yeniden elden geçirilmesi gereken yasalar konusunda mecliste de her türlü dayanışmaya hazır olduklarını dile getiren Esedi, "Anayasada reformun gerçekleştirilmesi, siyasi sistemde değişime kolaylık sağlayan ve ihtiyaç duyulan tüm maddelerin yeniden gözden geçirilmesini tüm gücümüzle destekliyoruz." dedi.

Irak'ta Mayıs 2018'de gerçekleştirilen genel seçimlerde 48 milletvekili çıkarıp 2'nci sıraya yerleşen Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amiri'nin liderliğindeki Fetih Koalisyonu, hükümetin hem önemli ortağı hem de Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'ye destek vermesi nedeniyle 1 aydan uzun bir süredir devam eden gösterilerin hedefinde.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı bilgilere göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'inin üzerinden gösterici, güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.