Irak'taki gösteriler, 100'üncü gününe girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki gösteriler, 100'üncü gününe girdi - Son Dakika

Irak'taki gösteriler, 100'üncü gününe girdi

6 saat önce

Irak'ta 100 gündür hükümeti protesto eden göstericiler, bugün için "milyonluk gösteri" çağrısı yaptı.

Irak'taki gösteriler, 100'üncü gününe girdi, System.String[]

Irak'ta 100 gündür hükümeti protesto eden göstericiler, bugün için "milyonluk gösteri" çağrısı yaptı.

1 Ekim 2019'da başkentte patlak veren gösteriler, kısa sürede güney kentlere de yayıldı. Bir hafta ara verilip 25 Ekim'de yeniden alevlenen protestolar, 100 gündür aralıksız sürüyor.


Hem başkentte hem de güney kentlerde çadır kuran göstericiler, protestolarını oturma eylemine çevirmiş durumda.

Bağdat"ın merkezi Tahrir Meydanı, göstericilerin yuvasına dönüştü. Güvenlik güçleri, çoğu kez eylemleri sonlandırmak için orantısız güç kullandı.

Güvenlik güçleri, güneydeki kentlerde de göstericileri dağıtmak için çeşitli askeri müdahalelerde bulundu.

Hükümetin verilerine göre, şu ana kadar 350'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1000 kişi yaralandı. Onlarca sivil aktivist alıkonuldu, bir o kadarı öldürüldü.

"Milyonluk gösteri" çağrıları

Protestocular, başta Bağdat olmak üzere tüm kentlerde bugün için "milyonluk gösteri" çağrıları yaptı.


İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkanı Ebu Mehdi el- Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinden sonra zirveye çıkan İran ve ABD gerginliğinin Irak'a yansımalarından endişe duyan göstericiler, ülkelerinin çatışma alanına dönmesi istemiyor.


Sosyal medya üzerinden örgütlenen "milyonluk gösteri" kampanyasında, "Vatan istiyoruz, savaş istemiyoruz" etiketi paylaşıldı.

Iraklı göstericiler, bağımsız bir hükümetin kurulması taleplerinin henüz yerine getirilmemiş olmasından da şikayetçi.

Göstericiler arasında taraftarlarının da bulunduğu Mukteda es-Sadr, iki gün önce yaptığı yazılı açıklamada, 15 gün içerisinde bağımsız ve güçlü bir hükümetin kurulması için çağrıda bulunmuştu.

Hükümeti istifa ettiren gösteriler

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 sonrasında ülke siyasetinin sahne olduğu en uzun dönemli gösteriler, yönetime, geçmişte ülkeyi iç savaşa sürükleyen mezhepçi politikalardan vazgeçmesi için baskı yaptı.

Büyük bölümü gençlerden oluşan göstericilerin, mezhepçi söylemleri reddetmesi, toplumun önemli bölümünde "Irak milli kimlik bilincini" de yükseltti.

Gösteri alanlarında Irak bayrakları dışında hiçbir siyasi veya dini oluşum ya da liderin posteri yer bulamadı.

Bu gösteriler, Adil Abdulmehdi hükümetini istifa ettirirken, yeni seçim yasası ve seçim komiserliğinin yapısının değiştirilmesi ve üyelerinin yerini, bağımsız yargıçların almasını da sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi
Kim Kardashian, iç çamaşırlı pozuyla hayranlarının yeni yılını kutladı Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
17:08 Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika
17:08 Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
17:06 Çermik'te evde uyuşturucuya tutuklama - Son Dakika
17:02 Tarsus Kitap Fuarı'na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti - Son Dakika
17:02 Van TSO heyetinden İHA'ya ziyaret - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 17:12:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'taki gösteriler, 100'üncü gününe girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]