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Irak'taki gösteriler

7 saat önce

Sinek Köprüsü çevresindeki göstericiler Yaralanan ve gazdan etkilenen göstericilere yardım edilmesi Irak'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'taki göstericilere müdahalesi sürüyor.

Sinek Köprüsü çevresindeki göstericiler

Yaralanan ve gazdan etkilenen göstericilere yardım edilmesi Irak'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'taki göstericilere müdahalesi sürüyor.

Güvenlik güçleri, başkentin en güvenli bölgesi ve devlet ve diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye açılan Sinek Köprüsü'ne yakın bir konumda göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler yoğun gazdan kaçmak için cadde ve sokaklara dağıldı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'in üzerinde gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Irak'taki gösteriler

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:31 Kaynak: AA
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