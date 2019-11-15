Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldü
Son Dakika Güncel Irak'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldü - Son Dakika

Irak'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldü

6 saat önce

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.

Irak'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldü, System.String[]

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan yolsuzluk karşıtı gösteriler devam ediyor. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, 1,5 aylık sürede 319 kişi yaşamını yitirirken, 15 bin kişi de yaralandı. Eylemciler bugün Basra eyaletinde Um Kasr Limanı'na giden tüm yolları kapattı ve yük taşıyan TIR'ların limana ulaşmasına izin vermedi. Irak'ın en önemli gümrük kapılarından biri olan Um Kasr Limanı, gösteriler nedeniyle bir süre önce de kapatılmıştı. Irak Hükümeti Askeri Sözcüsü Abdülkerim Halef, 1 Ekim'de başlayan gösterilerin Irak'a faturasının 6 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protestolardan görüntüler

-Eylemcilerin slogan atması

-Eylemcilerin Tahrir meydanında toplanması

-Polisin biber gazıyla müdahalesi


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:43 Kaynak: DHA
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