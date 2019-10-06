Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maan: Gösterilerde 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olurken, hükümet göstericileri dağıtmak için sert müdahale talimatı vermişti. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etmek için Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanmış, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini istemişti.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MAAN AÇIKLAMA YAPTI

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti.

İLK İSTİFA BAĞDAT'TAN

Irak medyası, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin meclise sunduğu istifa dilekçesinin, Bağdat İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edildiğini duyurmuştu.

- Irak'ta Yüzlerce Kişi Yolsuzlukları Protesto Etti

Irak'taki protestolar Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifasına neden oldu