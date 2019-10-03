Son Dakika Haberleri: "Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü"
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"Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü"

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

Hayatını kaybedenler arasında 1 polis de var

Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı
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