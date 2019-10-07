Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerde aşırı güç kullanan komutanlar soruşturulacak
Son Dakika Güncel Irak'taki gösterilerde aşırı güç kullanan komutanlar soruşturulacak

Irak'taki gösterilerde aşırı güç kullanan komutanlar soruşturulacak

1 saat önce

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerde aşırı güç kullanan askeri yetkililer hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

Irak'taki gösterilerde aşırı güç kullanan komutanlar soruşturulacak, System.String[]

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerde aşırı güç kullanan askeri yetkililer hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana süren gösterilerde güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı itiraf edilerek, "Göstericilere karşı aşırı güç kullanma emri veren bazı komutan ve subaylar hakkında soruşturma açılacak." denildi.

Güvenlik güçlerinin dün gece başkent Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesinde toplanan göstericilere ateş etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine Savunma Bakanlığı, "Sadr bölgesinden ordu güçlerinin çekilmeye başladığını ve yerine polislerin yerleştirileceğini" açıklamıştı.

Çoğunlukla Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaşadığı bölgede dün öğle saatlerinde de hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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