Irak'taki gösterilerde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki diğer kentlerde devam eden protesto gösterilerinde 12 kişi hayatını kaybettiği ve 650 kişinin yaralandığı açıklandı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 2 gündür Bağdat ile güneyindeki bazı kentlerde devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde yaşamını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Ölenlerin biri güvenlik görevlisi olmak üzere diğerlerinin ise sivillerden oluştuğu belirtilen açıklamada, 87 güvenlik görevlisi mensubu ve 568 gösterici olmak üzere toplam 650 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada gözaltına alınan 122 kişinin çoğunun serbest bırakıldığı aktarıldı.

Gösteriler devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışında Irak'ın genelinde dünden bu yana internet kesilmiş durumda. Dün gece ülkenin güneyindeki birçok sayıda siyasi partilerine ait binalarının ateşe verildiği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Basra kentinde bir aktivist ile eşi kimliği belirsiz kişiler tarafından evlerinde öldürüldü. Öldürülen aktivist çift, gösterilerde yaralanan ve biber gazından etkilenen protestoculara tıbbi müdahalede bulunuyordu.

(İHA)