Irak'taki gösterilerde ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta işsizlik ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 19'a, yaralıların sayısı da bin 41'e yükseldi. Güneydeki 3 ile daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Gösterilerin başladığı başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestocular kent merkezindeki Tahrir Meydanına gelmeye başladı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için havaya gerçek mermi sıktı. Protestocular tarafından valilik binası ateşe verilen Necef kentinde ise saat 16.00'dan itibaren ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Kaymakamlık binası ateşe verildi



Bağdat'tan sonra en şiddetli protesto gösterilere sahne olan Zikar kentine bağlı Rifai ilçesi kaymakamlığı binası önünde toplanan protestocular, güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından binayı ateşe verdi. Kent merkezindeki protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olayları ardından kentte ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Babil kentinde ise olası şiddet olayını önlemek için valilik binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alınmasına rağmen valilik binası göstericiler tarafından basıldı. Meydana gelen çatışmada 12 kişi yaralandı. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Misan kentinde de gösteriler devam etti. Yaşanan şiddet olaylarına 3 kişi hayatını kaybetti.



Geçen yıl meydana gelen protesto gösterilerine sahne olan Basra kentinde ise güvenlik durumu görüşmek için toplantı yapıldığı açıklandı.



Irak İnsan Hakları Komiserliği bu sabah gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 12, yaralıların ise 650 olarak açıklanmasına rağmen bazı kaynaklar olaylarda 19 kişinin öldüğünü ve bin 41 kişinin yaralandığını duyurdu.



Giderek büyüyen gösterileri kontrol etmeye çalışan Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ise isteklerini görüşmek için protestocuların temsilcilerini meclise davet etti.



Irak medyası, Halbusi'nin sorunu çözmek için protestocuların temsilcilerini mecliste ağırlamak istediğini söyledi. - ERBİL