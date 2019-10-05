Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
1 saat önce
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:11
MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması