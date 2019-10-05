Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi

1 saat önce

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi, System.String[]

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Hükümet, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak
Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 09:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]