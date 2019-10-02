Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 4'e yükseldi

10 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiBaşkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı protestolar, bugün...

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı protestolar, bugün de devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Zikar (Amara) vilayetinde, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine göstericiler Zikar Vilayet Meclisini basarak ateşe verdi.

Başkent Bağdat'ta ikinci gününde de devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.


Bağdat'taki El-Halani ve El-Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen gösterilere, güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi için kadınlar da katıldı. Buna rağmen güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin katılımıyla olağanüstü toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı ise devam ediyor.

Gösterilerde dün 3 kişi öldü


Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.


Benzer protestolar ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye, Necef ve Kerbela'da da düzenlenmişti.


Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirilmişti.


Başbakan Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak devleti ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istemişti.


Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.


Sosyal medya üzerinden örgütlendiler


Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.


Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.


Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:18:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 4'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]