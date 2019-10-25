Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika Güncel Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 9'a yükseldi

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 9'a yükseldi

46 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocular, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalışırken, parti binasından göstericilere yönelik ateş açıldı.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, ateşe verdiği ifade edildi.

Açılan ateş sonucu protestoculardan 5 kişinin öldüğü belirtildi. Böylece Bağdat'ta iki ve Basra'da da iki olmak üzere ülkedeki bugünkü gösterilerde toplam ölü sayısı 9'a yükseldi ve yüzlerce yaralı olduğu kaydedildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de başlayan gösteriler, yaklaşık bir hafta boyunca sürmüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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